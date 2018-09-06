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Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" обеспечили выдачу мощности для нового учебного здания Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина

Энергетики Пермэнерго обеспечили выдачу мощности для нового учебного здания Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина

6 сентября 2018, 13:44
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В селе Усть-Качка Пермского района состоялось торжественное открытие нового учебного здания Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Электроснабжение объекта обеспечил филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго". Для решения этой задачи специалисты "Пермэнерго" выполнили ряд технических мероприятий. В частности, смонтировали в ячейке подстанции 35/10 кВ "Восход" два новых вакуумных выключателя, установили микропроцессорный терминал релейной защиты отечественного производства.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме почти 1 МВт

Строительство учебного корпуса, рассчитанного на 460 курсантов, осуществлялось в рамках реализации региональной адресной инвестиционной программы.

Общая площадь здания, оснащенного самым современным оборудованием и мебелью, составляет более 7 тысяч квадратных метров.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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