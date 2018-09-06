Энергетики "Пермэнерго" обеспечили выдачу мощности для нового учебного здания Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина

В селе Усть-Качка Пермского района состоялось торжественное открытие нового учебного здания Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Электроснабжение объекта обеспечил филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго". Для решения этой задачи специалисты "Пермэнерго" выполнили ряд технических мероприятий. В частности, смонтировали в ячейке подстанции 35/10 кВ "Восход" два новых вакуумных выключателя, установили микропроцессорный терминал релейной защиты отечественного производства.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме почти 1 МВт

Строительство учебного корпуса, рассчитанного на 460 курсантов, осуществлялось в рамках реализации региональной адресной инвестиционной программы.

Общая площадь здания, оснащенного самым современным оборудованием и мебелью, составляет более 7 тысяч квадратных метров.