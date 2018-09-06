ФРП начал выдавать льготные займы по программе "Цифровизация промышленности"

Фонд развития промышленности начал прием заявок по новой программе "Цифровизация промышленности", которая направлена на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии.

- Программа "Цифровизация промышленности" будет интересна предприятиям самого широкого круга отраслей, поскольку она ориентирована не столько на создание конкретных продуктов, сколько на оптимизацию существующих производств за счет внедрения цифровых технологий, например, автоматизированных систем проектирования и разработки изделий, и, как следствие, повышения эффективности производственных и технологических процессов на предприятиях. Производители смогут получить займы на сумму от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн рублей, при этом софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 20% бюджета проекта, - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Процентная ставка по новой программе дифференцированная, она зависит от проекта и может составлять 1% или 5% годовых. Ставка в 1% годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа или в случае привлечения в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской "пропиской", который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная для ФРП ставка 5%.

Программа "Цифровизация промышленности" нацелена на оптимизацию производства за счет использования цифровых технологий, прежде всего ПО, а не "железа". Следствием цифровизации становится повышение эффективности производственных и технологических процессов.

- Цифровизация промышленности – это объективное настоящее и даже успешное прошлое для многих зарубежных предприятий, поэтому интерес к внедрению цифровых технологий закономерно набирает обороты среди российских предприятий самых разных отраслей. Любой промышленник, желающий удержаться на плаву и даже укрепить свое положение на рынке, стремится быть в курсе этих процессов, он заинтересован воспользоваться конкурентными преимуществами, которые можно выиграть от цифровизации производства. В долгосрочной перспективе – это вопрос выживания предприятия, - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Заем ФРП можно будет использовать на усиление трех направлений.

Первое - системы управления производством и обработки баз данных. Они включают управление производственными процессами и активами предприятия, планирование производства, диспетчерское управление, мониторинг обслуживания и ремонта оборудования, автоматизацию систем управления технологическими процессами, обработку и анализ больших баз данных.

Второе - системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия. Внедрение подобных систем позволяет оперативно моделировать некоторые стадии испытаний, например, динамические нагрузки на механические конструкции, и выявлять их слабые места. Это, в свою очередь, позволяет на стадии проектирования принять необходимые меры, например, предусмотреть использование более прочного материала. Таким образом, достигается сокращение времени испытаний изделий.

Третье - новые производственные технологии, подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-принтеров.