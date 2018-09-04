ФСК ЕЭС проложила свыше 90 га минерализованных полос для защиты энергообъектов Центральной России от пожаров

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила плановые работы по повышению пожаробезопасности электросетевых объектов Центральной России. В ходе весенне-летнего сезона от зарослей сухого камыша расчищено свыше 272 га трасс линий электропередачи, проложено более 90 га защитных минерализованных полос.

На энергообъектах проведены 578 противопожарных тренировок, в том числе 148 совместных учений с региональными службами МЧС.

Поддержание пожаробезопасного состояния линий и подстанций – одно из приоритетных направлений ежегодной ремонтной кампании ФСК ЕЭС. Выполнение комплекса профилактических мероприятий позволяет свести к минимуму риски повреждения электрооборудования в результате возгораний, обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.