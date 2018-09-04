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Модернизация

ФСК ЕЭС проложила свыше 90 га минерализованных полос для защиты энергообъектов Центральной России от пожаров

ФСК ЕЭС проложила свыше 90 га минерализованных полос для защиты энергообъектов Центральной России от пожаров

6 сентября 2018, 15:34
Рубрика: Модернизация
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила плановые работы по повышению пожаробезопасности электросетевых объектов Центральной России. В ходе весенне-летнего сезона от зарослей сухого камыша расчищено свыше 272 га трасс линий электропередачи, проложено более 90 га защитных минерализованных полос.

На энергообъектах проведены 578 противопожарных тренировок, в том числе 148 совместных учений с региональными службами МЧС.

Поддержание пожаробезопасного состояния линий и подстанций – одно из приоритетных направлений ежегодной ремонтной кампании ФСК ЕЭС. Выполнение комплекса профилактических мероприятий позволяет свести к минимуму риски повреждения электрооборудования в результате возгораний, обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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