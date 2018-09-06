"Мангазея Золото" вложит в строительство ГОКа "Наседкино" в Забайкалье 3,1 млрд рублей

Правительство Забайкальского края и компания "Дальневосточная компания цветных металлов" (ООО "Дальцветмет") заключили сегодня, 6 сентября, соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Наталья Жданова и Сергей Янчуков - владелец и генеральный директор "Мангазея Золото", управляющей организации "Дальцветмет".

Соглашение касается создания горноперерабатывающего предприятия "Наседкино", строительство которого еще в 2016 году в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге анонсировал Сергей Янчуков. Ресурсы расположенного в Могочинском районе Забайкальского края месторождения "Наседкино" (с запасами) составляют около 29 тонн золота, комбинат сможет перерабатывать 1 млн. тонн руды в год и производить до 3.5 тонн золота.

Ожидается, что предприятие обеспечит работой более 500 забайкальцев. На финансирование строительства фабрики в 2018-2019 году компания направит не менее 3,1 миллиарда рублей.

Сегодня строящееся предприятие посетила губернатор Наталья Жданова. Она вместе с Сергеем Янчуковым и исполнительным директором ООО "Дальневосточная компания цветных металлов" (входит в группу компаний "Мангазея", ред.) Денисом Косьяном осмотрела объекты фабрики и уже имеющуюся инфраструктуру. После чего было подписано соглашение о сотрудничестве.

- Реализация проекта окажет благотворное влияние на экономику Забайкальского края: новое горноперерабатывающее предприятие обеспечит более 500 рабочих мест для жителей региона и даст дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет, - прокомментировала документ губернатор края.

В свою очередь владелец группы компаний "Мангазея" Серегей Янчуков отметил, что правительство Забайкальского края и "Мангазея Золото" связывают давние партнерские отношения. - "Наседкино" – один из ключевых проектов развития компании "Мангазея Золото", и мы благодарны руководству региона за готовность продолжать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, - сказал он. За поддержку главу Забайкалья поблагодарил и Денис Косьян. - Разведанные запасы золота в месторождении "Наседкино" составляют 19 тонн, а это значит, что группа компаний "Мангазея" пришла в Забайкалье всерьез и надолго. Мы намерены развивать в крае не только бизнес, но и социальные проекты, столь необходимые региону, - добавил исполнительный директор.

Кроме налогов от сотрудничества с компанией "Мангазея" регион получит и другие виды поддержки. В частности, подписанное соглашение предусматривает выделение ежегодно с момента выхода на положительную чистую прибыль 25 миллионов рублей на финансирование проектов по социально-экономическому развитию региона – это поддержка детского спорта, сохранение и развитие культурных традиций.

Zabmedia