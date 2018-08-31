На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установлено сейсмологическое оборудование

В Карачаево-Черкесском филиале РусГидро введен в работу инженерно-сейсмологический комплекс наблюдений и система сейсмометрического контроля.

Сейсмоприемники размещены на территории гидроузлов на реках Большой Зеленчук и Аксаут, а также в районе бассейна суточного регулирования Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в специальных небольших капитальных постройках на бетонных плитах. Они образуют единый сейсмологический комплекс наблюдений и передают сигналы на экраны мониторов в Службу мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений. Туда же передается вся информация с датчиков системы сейсмометрического контроля, которыми теперь оборудованы ответственные гидротехнические сооружения, такие, как нижний бассейн ГАЭС и уравнительные резервуары.

Как отметил начальник Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений Василий Ермоленко, новое оборудование позволит не только повысить эксплуатационную надежность, но эффективность контроля безопасного состояния гидротехнических сооружений Карачаево-Черкесского филиала. "Территория, на которой располагаются наши гидротехнические сооружения, имеет высокую сейсмичность - 8 баллов. Поэтому была необходимость в оборудовании, которое позволяет осуществлять постоянное наблюдение за возмущениями земной коры и иными внешними возмущениями, а также оценивать вибрационную нагрузку на сооружения и оборудование Зеленчукской ГЭС-ГАЭС", - рассказал он.