Немецкий 50Hertz завершил ввод в эксплуатацию "компактной ВЛ"

Немецкий системный оператор 50Hertz завершил ввод в эксплуатацию так называемой "компактной ВЛ" (compactLine) – одного из сегментов ВЛ 380 кВ Ragow–Förderstedt–Jessen/Nord. Небольшой участок compactLine из пяти опор длиной около 2 км построен на ПС 380 кВ Jessen/Nord.

Проект создания compactLine реализуется с 2013 г. Разработанные по заказу 50Hertz инновационные конструкторские решения позволили заметно снизить высоту опор и сузить коридор новой ВЛ по сравнению с типовой ВЛ 380 кВ – с 52 до 32 м и с 72 до 55 м соответственно.

Основные технические решения, реализованные в конструкции compactLine, были направлены на уменьшение стрелы провеса и амплитуды боковых колебаний токопроводящих проводов при сильном ветре. С этой целью были внесены изменения в конструкцию ствола опоры, траверсы, токопроводящих проводов и грозозащитных тросов. В частности, для опор были предложены решения, уже используемые для ветровых турбин: башни цилиндрической и конической формы диаметром до 2 м. Кроме того, конструкцией compactLine предусмотрено наличие несущих тросов, чтобы уменьшить колебания проводов.

Испытания compactLine продлятся в течение года, после чего использованные технологии планируется применить для строительства других ВЛ.