Реализация дорожных карт и исполнение поручений Правкомиссии обсуждались на встречах с вице-премьерами

В рамках протокольных поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО состоялись рабочие встречи с председателями правительств республик Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Кабардино-Балкария заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти МРСК Северного Кавказа Сергея Полякова.

Обсуждались злободневные проблемы топливно-энергетического комплекса в регионах. В частности, речь шла о подготовке и согласовании "дорожных карт" по консолидации электросетевого хозяйства в республиках, а также путях повышения платежной дисциплины предприятий ЖКХ.

Как было отмечено в ходе беседы с председателем правительства РСО-Алания Таймуразом Тускаевым, консолидация электросетевых активов в республике проходит активно, все проблемные вопросы, которые мешают ее полному завершению, будут решаться на уровне руководства республики.



Во время бесед с премьер-министрами республик Северного Кавказа достигнуты договоренности о встречах руководителя крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа Юрия Зайцева с главами регионов, где будут обсуждены вопросы исполнения поручений Правкомиссии в сфере топливно-энергетического комплекса республик СКФО.