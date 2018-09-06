Специалисты компании завершают ремонт важного центра питания на границе с Тюменской областью

В преддверии осенне-зимнего периода специалисты производственного отделения Серовские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" завершают ремонтные работы на оборудовании подстанции 110/10 кВ "Атымья" в городском округе Пелым.

Энергетики выполнили текущий ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА, выключателей 6-110 кВ, капитальный ремонт разъединителей 110 кВ с заменой опорной изоляции.

В прошлом году на энергообъекте также был выполнен комплекс мероприятий по ремонту оборудования подстанции. Всего на реализацию данных мероприятий (с учетом прошлогодних) энергокомпания направит 1,5 млн рублей.

Подстанция 110/10 кВ "Атымья", расположенная в самой северной точке Свердловской области, является транзитной, она обеспечивает электроснабжение населения и социально-значимых объектов поселка Атымья городского округа Пелым, а также осуществляет транзит электроэнергии в Тюменскую область.