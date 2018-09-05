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Наука

В ОКБ "ГИДРОПРЕСС" завершены испытания макетов улучшенных твэлов для реактора ВВЭР-440

В ОКБ ГИДРОПРЕСС завершены испытания макетов улучшенных твэлов для реактора ВВЭР-440

6 сентября 2018, 16:00
Рубрика: Наука
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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На площадке экспериментально-исследовательской базы АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (компания машиностроительного дивизиона Росатома – "Атомэнергомаш") завершены испытания макетов рабочей кассеты и тепловыделяющей сборки второго поколения с оптимизированным водо-урановым отношением.

Цель испытаний - определение гидравлического сопротивления спроектированных в ОКБ "ГИДРОПРЕСС" кассет оптимизированной конструкции, улучшающей экономические показатели эксплуатации топлива реакторов ВВЭР-440.

В настоящее время выполняется обработка и анализ экспериментальных данных.

Результаты испытаний будут применены для АЭС "Пакш" и АЭС "Ловииза".

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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