В ОКБ "ГИДРОПРЕСС" завершены испытания макетов улучшенных твэлов для реактора ВВЭР-440

По пятьдесят для трейдера
6 сентября 2018, 16:00
Рубрика: Наука
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
На площадке экспериментально-исследовательской базы АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (компания машиностроительного дивизиона Росатома – "Атомэнергомаш") завершены испытания макетов рабочей кассеты и тепловыделяющей сборки второго поколения с оптимизированным водо-урановым отношением.
Цель испытаний - определение гидравлического сопротивления спроектированных в ОКБ "ГИДРОПРЕСС" кассет оптимизированной конструкции, улучшающей экономические показатели эксплуатации топлива реакторов ВВЭР-440.
В настоящее время выполняется обработка и анализ экспериментальных данных.
Результаты испытаний будут применены для АЭС "Пакш" и АЭС "Ловииза".