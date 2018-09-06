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Инвестиции (проекты)

Завод по изготовлению 800-метровой железнодорожной плети появится в Кузбассе

Завод по изготовлению 800-метровой железнодорожной плети появится в Кузбассе

6 сентября 2018, 17:43
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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В Кузбассе планируется открыть завод по изготовлению железнодорожных рельсовых плетей. Об этом 6 сентября заявил Сергей Цивилев на презентации стратегии развития региона до 2035 года.

По словам главы области, на заводе будут производиться плети длиной 800 метров. Примечательно, что ранее рельсовые плети были длиной 100 метров.

Такие конструкции предполагают высокие эксплуатационные качества, выносливость рельс при движении на них высокоскоростных поездов, комфортабельность проезда, а также снижение расходов на содержание поездов.

VSE42.RU

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