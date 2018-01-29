Международный выставочный центр "Интерсиб" 20-22 марта 2019 г. проводит 21-ый Сибирский промышленно-инновационный форум "ПРОМТЕХЭКСПО", в рамках которого состоятся выставки:

Омскгазнефтехим;

Энергосиб;

Автоматизация, Электроника, Измерения;

Радиоприборостроение;

Машиностроение

Металлообработка

Энергосиб

Инэкспо.

Форум проводится при поддержке и участии: Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Ассоциации "Станкоинструмент", ОмТПП, Омской ассоциации промышленников и предпринимателей (Омское отделение РСПП), Союза нефтегазопромышленников России (Москва), Союза машиностроителей России (Москва).

В Форуме примут участие более 100 предприятий и фирм из России, Белоруссии, Казахстана, Германии. Ожидается около 3500 посетителей-специалистов из различных отраслей экономики.

Дополнительную ценность для участников и посетителей-специалистов представляет насыщенная деловая программа Форума, в рамках которой пройдут научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и презентации компаний-участников.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Форума. Ваше участие в мероприятиях предоставит возможность продемонстрировать продукцию широкому кругу заказчиков, провести личные встречи с руководителями предприятий, заключить выгодные контракты.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в дирекции Форума. Контактное лицо – директор выставки Лещинская Светлана Владимировна, тел. (3812) 22-04-59, 89045831616, expo@intersib.ru. http://intersib.ru/