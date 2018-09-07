Андрей Черезов проконтролировал ход реконструкции генерирующих объектов Сакской ТЭЦ и провел в Крыму ряд рабочих совещаний

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов посетил с осмотром строительную площадку Сакской ТЭЦ, оценил ход реконструкции объектов генерации, а также провел ряд совещаний по вопросам строительства объектов электросетевого комплекса Крымской энергосистемы.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя и других заинтересованных организаций.

"В настоящее время на Сакской ТЭЦ завершается проведение комплексных опробований генерирующего оборудования, совмещенных с тестированием иных станционных систем объекта по первому этапу реконструкции", - отметил замминистра во время осмотра.

По его словам, испытания включают в себя такие этапы, как предпусковые работы газотурбинных установок, проведением автоматических пусков ГТУ с набором мощности и непрерывной работой в течение 72 часов с максимально возможной нагрузкой с дальнейшим уменьшением нагрузки до минимально возможной и работой ГТУ в таком режиме в течение 8 часов.

По итогам посещения Сакской ТЭЦ Андрей Черезов указал на недопустимость срыва установленных Правительством Российской Федерации сроков ввода в эксплуатацию генерирующих объектов, а также дал ряд протокольных поручений, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта в возможно короткие сроки.

Также Андрей Черезов провел ряд совещаний по развитию электросетевого комплекса Крыма.

Одно из совещаний было посвящено вопросам строительства ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь и схем выдачи мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС и Симферопольской ПГУ-ТЭС.

Подрядные организации доложили замминистру о ходе выполнения строительно-монтажных работ, сроках готовности объекта ВЛ 330 кВ Западно-Крымская - Севастополь и схем выдачи мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС и Симферопольской ПГУ-ТЭС. Кроме этого, были обсуждены проблемные вопросы, влияющие на ход проведения строительно-монтажных работ и приняты решения по их урегулированию.

"Основная часть строительно-монтажных работ ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь завершена. Проводятся работы по подключению высоковольтной линии по нормальной схеме на ПС 330 кВ Севастополь. Общий объем строительной готовности составляет порядка 99%", - отметил Андрей Черезов.

Особое внимание замминистра уделил выполнению плана-графика организационных и технических мероприятий строительства первого и второго этапов объектов схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС.

По итогам совещания Андрей Черезов подчеркнул необходимость скорейшего завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию электросетевых объектов схемы выдачи мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС и Симферопольской ПГУ-ТЭС, а также обеспечения полной строительной готовности ВЛ 330 кВ Западно-Крымская - Севастополь для включения её в транзит для обеспечения выдачи мощности Балаклавской ТЭС.

Также замглавы ведомства провел совещание по вопросам электрификации транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему, на котором обсудил возможность электроснабжения объектов и технических средств обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

По результатам обсуждений Андрей Черезов поручил в кратчайшие сроки определить перечень первоочередные мероприятий, необходимых для энергоснабжения соответствующих объектов транспортной инфраструктуры, предусмотрев их реализацию к октябрю 2019 года.