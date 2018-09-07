Андрей Черезов встретился с Сергеем Аксеновым для обсуждения перспектив развития энергетики в Республике Крым

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации АндрейЧерезов провел рабочую встречу с Главой Республики Крым Ссергеем Аксеновым по вопросам перспективного развития региона, с учетом вводимых в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ПГУ – ТЭС, реализации дополнительных первоочередных мероприятий, направленных на устранение сетевых ограничений и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей на территории Крымского полуострова, и реорганизации системы управления энергетическим комплексом Крымского полуострова.

По итогам рабочей встречи Андрей Черезов и Сергей Аксенов отметили необходимость скорейшего выполнения мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 в части обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей на территории Республики Крым и г. Севастополя и приняли соответствующие решения.