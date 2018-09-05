Кубаньэнерго ремонтирует ключевой питающий центр в Кавказском районе

Капитальный ремонт подстанции 110 кВ "Найденовская" в Кавказском районе ведут специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа "Россети"). Ремонт силового оборудования подстанции позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Кавказского района в преддверии осенне-зимнего сезона.

Плановые работы предусматривают капитальный ремонт двух силовых трансформаторов, имеющих суммарную мощность 26 МВА, масляных выключателей, разъединителей и другого подстанционного оборудования, также на объекте заменят 30 разрядников на современные ограничители перенапряжений.

Вместо электромеханических панелей защиты воздушных линий 35 кВ здесь будут установлены быстродействующие микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Эти современные высокотехнологичные устройства отечественного производства позволят за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы и обеспечивать защиту оборудования подстанции от нештатных ситуаций в сети.

– Новое оборудование на микропроцессорной базе отличается высокой надежностью и по многим показателям превосходит электромеханические устройства: это и меньшие габариты, постоянная самодиагностика, совмещение в одном устройстве функций различных защит, управления, измерения и регистрации событий, – рассказывает начальник службы РЗА филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети Александр Колегаев.

Подстанция "Найденовская" является источником электроснабжения для предприятий малого и среднего бизнеса, социально-бытовых и коммунальных объектов района, бытовых потребителей.