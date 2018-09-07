Минфин: Власти РФ готовы поддержать "Русал" покупкой алюминия или кредитами

Власти РФ готовы оказывать поддержку попавшему под санкции США "Русалу" в виде закупки алюминия или выделения кредитов, заявил замминистра финансов Владимир Колычев в интервью агентству Блумберг.

"Если в краткосрочной перспективе необходимо обеспечить некоторую ликвидность в той или иной форме попавшему под санкции "Русалу", Россия готова вмешаться, закупая алюминий или выделяя кредиты", — цитирует агентство Колычева.

Замминистра отметил, что основная задача состоит в том, чтобы компания продолжала работать и санкции не повлияли на сотрудников.

Он также добавил, что в средней или долгосрочной перспективе компания сможет работать без господдержки.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин дал срок до 23 октября на завершение операций с акциями и долговыми инструментами компании, а также на выход из контрактов с "Русалом".

ПРАЙМ