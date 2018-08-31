Молодежь представит Прогноз технологического развития ТЭК на Российской энергетической неделе

Восемь молодежных команд, представляющих компании топливно-энергетического комплекса и ведущие российские технические вузы, представят руководству Минэнерго России свое видение технологического развития ТЭК в ходе Молодежного дня #Вместеярче Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Все восемь команд – победители конкурсного проекта "Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов до 2030 года", который был инициирован на Молодежном дне РЭН – 2017 и вошел в Перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год.

В работе над Прогнозом приняли участие команды студентов более 30 технических вузов и молодые специалисты 25 компаний и организаций ТЭК и МСК, в числе которых АО "СО ЕЭС", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Россети", ПАО "РусГидро", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "Зарубежнефть", ПАО "Мосэнерго", АО "Татэнерго", ПАО "Татнефть", ОАО "Стойленский ГОК", ПАО "Т Плюс", ПАО "Транснефть", ПАО "МОЭК", АО ХК "СДС-Уголь", ПАО "Энел Россия", Ассоциация "Гидроэнергетика России".

В ходе работы над Прогнозом, которая представляла собой трехэтапное соревнование и длилась более 6 месяцев, команды выявляли и анализировали тенденции развития российской энергетики, а также разрабатывали рекомендации по формированию энергетической политики страны и развития её институтов. Работу команд оценивали эксперты из числа ведущих научных и образовательных организаций.

По итогам соревнований были выявлены по четыре команды – победителя в каждом направлении.

В направлении "Молодые специалисты" лучшими признаны команды:

"Хранители энергии" (ПАО "РусГидро);

"Оператор будущего" (АО "Системный оператор Единой энергетической системы");

"Гидра" (Сборная команда, сформированная под эгидой Ассоциации "Гидроэнергетика России" в составе молодых специалистов ПАО "РусГидро", ООО "РусГидро ИТ сервис", исполнительного аппарата Ассоциации "Гидроэнергетика России", АО "Институт Гидропроект", ИПЭЭ РАН, АО "НИЦ СтаДиО", Reshape Analytics);

"Энергия Арктики" (ПАО "Газпром нефть").

В направлении "Студенты" лучшими признаны команды:

"WeWatt" (Санкт-Петербургский горный университет);

"Энергия Байкала" (Иркутский национальный исследовательский технический университет);

"Искра" (Казанский государственный энергетический университет);

"Потенциал" (Национальный исследовательский университет "МЭИ").

Обязательным условием работы над Прогнозом была широкая презентация результатов изысканий: участники команд представляли свои решения на отраслевых форумах и конференциях, организовывали тематические лекции в вузах, публиковали статьи в ведущих отраслевых изданиях, в том числе в социальных сетях под хештегом #ПрогнозТЭК2018.

Кульминацией работы станет презентация результатов в ходе встречи с руководством Минэнерго России на Молодежном дне #Вместеярче РЭН 6 октября 2018 года.

Другие команды, работавшие над Прогнозом, примут участие в Интерактивных сессиях по формированию молодежных проектов, направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

На базе лучших разработанных Прогнозов планируется выпустить брошюру "Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов до 2030 года глазами молодежи". Также предполагается, что результаты работы молодых специалистов и студентов будут учтены при формировании стратегических отраслевых и корпоративных документов.

Организаторами проекта выступили Фонд "Надежная смена" и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, крупнейших компаний ТЭК, МСК и смежных отраслей, отраслевых вузов, общественных и научных организаций.