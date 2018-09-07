Петрозаводскмаш изготовил оборудование для АЭС в Индии

Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершила изготовление барботёра для третьего блока АЭС Куданкулам. В Петрозаводском филиале компании успешно прошли гидравлические испытания изделия. Таким образом Петрозаводскмаш освоил ещё одну единицу оборудования реакторной установки.

Барботер — один из важных элементов компенсации давления реакторной установки АЭС. Он предназначен для конденсации пара, поступающего из компенсатора давления и первого контура в режимах разогрева и других эксплуатационных режимах реактора. Бак барботёра представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, собранный из пяти обечаек и двух эллиптических днищ. Аппарат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали. В корпус барботёра врезано пятнадцать патрубков и штуцеров различного диаметра.

Внутрикорпусное устройство представляет собой два парообразующих коллектора — основной и дополнительный. Основной состоит из двух парообразующих ветвей, снабженных соплами для скачкообразного расширения пара. Дополнительный имеет переменную перфорацию по длине для обеспечения равномерного выхода пара. В собранном виде барботёр имеет длину — 8 м, диаметр — 2,5 м, высоту — 4 м. Масса барботера — 15 тонн.

Сборка барботёра завершилась гидравлическими испытаниями — это ключевая контрольная операция перед отгрузкой изделия заказчику. Во время испытаний корпус изделия заполняли водой и выдерживали в течение 10 минут под давлением 11 атмосфер. Испытания подтвердили прочность и плотность основного металла, а также сварных соединений изделия.

В настоящее время, на "Петрозаводскмаше" завешается изготовление аналогичного агрегата для четвертого блока АЭС "Куданкулам", идет подготовка к его гироиспытаниям.

Energybase.ru