В 2018 году "Ростелеком" построил оптику для 230 предприятий Республики Марий Эл

В первом полугодии 2018 года "Ростелеком" построил в Республике Марий Эл около 85 км волоконно-оптических линий связи. Возможность подключить высокоскоростной интернет и цифровые услуги получили 230 государственных и коммерческих организаций. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем строительства увеличился в пять раз.

Современными сервисами "Ростелекома" пользуются "Газпром газораспределение Йошкар-Ола", станция скорой медицинской помощи Йошкар-Олы, Сернурский сырзавод, Горномарийский драматический театр, бизнес-центры Йошкар-Олы и Волжска, больницы, детские сады и школы республики.

"Благодаря оптике "Ростелекома" мы подключили видеонаблюдение в цехе, где производят оригинальные сыры. Это помогает нам контролировать процесс производства продукта и эффективность работы сотрудников", – рассказал заместитель директора ЗАО "Сернурский сырзавод" Тарас Кожанов.

Директор филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком" Светлана Пашукова: "Мы предлагаем корпоративным клиентам индивидуальные технологические решения и готовы развернуть современную телеком-инфраструктуру для каждого заказчика. Цифровые сервисы на базе оптической сети помогут предприятиям минимизировать затраты на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования и повысить эффективность бизнес-процессов".

