Внедрен цифровой контроль за схемой резервного энергоснабжения Восточного экономического форума

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") внедрила автоматизированную систему дистанционного контроля и управления на резервных источниках питания, размещенных на острове Русский. Это повысит эффективность и надежность работы установок за счет централизованного контроля и усиления наблюдения за технологическими процессами. Исполнителем по проекту выступила дочерняя структура компании – АО "Мобильные ГТЭС".

Дизель-генераторное оборудование предназначено для резервирования энергоснабжения мероприятия особой важности – Восточного экономического форума.

В основе построения резервируемой системы применен принцип максимальной оперативности и гибкости передачи оперативному персоналу полной информационной картины о работе генерации. Система обеспечивает дистанционный контроль 11 дизель-генераторных установок на 5 площадках, синхронизирует их работу, позволяет получать информацию о состоянии оборудования и аккумулировать данные в режиме реального времени.

Автоматизированная система дистанционного контроля и управления является пилотным проектом в рамках создания общей системы телеуправления распределенной генерацией. На территории Приморского края, помимо острова Русский, планируется применение системы в отдаленных районах. Подобная цифровая система в будущем сможет использоваться на всех типах источников резервного питания (РИСЭ) для повышения эффективности работы энергосистемы.

Дистанционное управление и телеуправление является одним из ключевых элементов цифровизации магистральных электрических сетей под управлением ФСК ЕЭС.