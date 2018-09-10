Александр Новак: "Мы согласны на продление механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке с повышением эффективности средств"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Президиума Государственного совета по вопросу развития Дальнего Востока под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Открывая заседание, глава государства отметил, что в сфере регулирования тарифов на электроэнергию, тепло, газ и воду нужен системный подход. "Необходим переход на модель долгосрочного регулирования, чтобы бизнес мог выстраивать свои инвестиционные планы, а регионы, муниципалитеты – свои бюджеты, расходы на содержание социальных и других объектов", - призвал Владимир Путин.

Александр Новак, в свою очередь отметил, что в июле был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике", который позволяет устанавливать долгосрочные тарифы для изолированных систем. "Это очень важный момент, поскольку раньше у компаний была возможность планировать инвестиционную деятельность только на год, сейчас – на срок не менее пяти лет", - сказал глава энергетического ведомства.

Министр добавил, что разработанная Минэнерго и поддержанная Президентом России программа модернизации коснётся и Дальневосточного Федерального округа: ожидается, что будут модернизированы порядка 2000 Мегаватт. "Сейчас мы уже имеем 5 заявок от энергообъектов на участие в программе: Артёмовская ТЭЦ-2, Хабаровская ТЭЦ-4, Якутская ГРЭС-2, Комсомольская ТЭЦ-2 и Владивостокская ТЭЦ-2", - перечислил Министр.

Александр Новак также рассказал о ходе реализации механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке. В 2017 году на эти цели было направлено 24 млрд рублей, в 2018 году – 35 млрд рублей, на 2019 год планируется около 40-45 млрд рублей. "Мы проанализировали выгодоприобретателей на территории ДФО. Суммарно за 2017-2018 годы из 60 млрд рублей эффект от снижения тарифов получили: бюджетные потребители – 11 млрд руб., крупный бизнес – 36,4 млрд руб. (это почти 60% от общей суммы), средний и малый бизнес 12,1 млрд руб.", - рассказал глава энергетического ведомства.

При этом Александр Новак предложил повысить эффективность и адресность получателей средств в случае продления данной программы: "Мы не против продления этого механизма до 2028 года. Однако чтобы создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности предприятий предлагаем повысить эффективность использования этих средств. Если возможно, прошу учесть наше предложение в протокольном решении".

Владимир Путин предложение поддержал. "Я согласен. Договорились", - заключил Президент.