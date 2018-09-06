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Наука

Атомэнергомаш рассказал о реализуемых проектах в области цифрового моделирования в ходе международного форума "Технопром-2018"

Атомэнергомаш рассказал о реализуемых проектах в области цифрового моделирования в ходе международного форума Технопром-2018

10 сентября 2018, 16:50
Рубрика: Наука
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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На стратегической сессии "Цифровая промышленность: цифровые двойники и цифровые тени", которая состоялась 28 августа в рамках программы IV Международного форума технологического развития "Технопром-2018" в Новосибирске, Атомэнергомаш представил доклад о реализуемых проектах в области цифрового моделирования.

Так, на предприятиях Дивизиона активно осваивается 3D моделирование и дальнейшее использование моделей при производстве продукции, существует ряд перспективных наработок в области сквозных металлургических технологий, ведется работа над созданием технологии численного эксперимента для расчета ресурсных характеристик оборудования.

В своем выступлении руководитель направления проектного офиса по новым продуктам АО "Атомэнергомаш" Михаил Сергеев сообщил, что холдинг обладает как собственными разработками и технологиями цифрового моделирования, так и активно развивает сотрудничество с передовыми научными институтами и организациями в области цифровой трансформации.

"Технопром" - это крупнейшее технологическое мероприятие России. Цель форума - содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких "интеллектуальных" технологий в традиционных отраслях промышленности и развития индустрии 4.0.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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