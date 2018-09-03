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Контракты

"КОНЦЕРН ТИТАН-2" вошел в проект по строительству АЭС "Аккую" в Турции

КОНЦЕРН ТИТАН-2 вошел в проект по строительству АЭС Аккую в Турции

10 сентября 2018, 15:53
Рубрика: Контракты
Метки: ТИТАН-2, АЭС

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Компания в качестве основного подрядчика будет выполнять работы по сооружению четырех энергоблоков атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1,2 ГВт каждый, по российской технологии "АЭС-2006".

Этот проект соответствует самым высоким стандартам безопасности и относится к новому поколению "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями. Работы должны быть выполнены до 2028 года. Общая стоимость работ составит около $10 млрд.

Сооружение первого энергоблока должно завершиться в 2023 году. Комплекс выполняемых работ включает в себя строительные и монтажные работы, поставку оборудования, сопровождение пусконаладочных работ и участие во вводе в эксплуатацию законченных объектов.

Генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" Григорий Нагинский отметил:

"В 2018 году мы завершили строительство первого энергоблока Ленинградской АЭС, который уже выработал более 2 миллиардов квт часов электроэнергии. Сейчас ведем строительство второго блока ЛАЭС и подготовительные работы на финской АЭС "Ханхикиви 1". У нас накоплен многолетний опыт возведения атомных объектов. Мы заходим на турецкий проект с полным пониманием процессов и технологий сооружения станции".

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"

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