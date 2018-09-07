МРСК Центра и Приволжья продолжает реализацию программы по выносу энергообъектов с территорий детских учреждений

В рамках Программы по снижению рисков травматизма на энергообъектах МРСК Центра и Приволжья продолжает работу по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций с территорий детских учреждений. К сентябрю текущего года были выполнены работы на территориях 91 школы, дошкольных учреждений, технических училищ, детских домов, игровых и спортивных площадок, оздоровительных лагерей. Затраты компании составили свыше 30 млн рублей.

В ходе реализации Программы энергетики осуществляют перенос воздушных линий электропередачи, проходящих вблизи образовательных учреждений, за пределы школьных территорий. На некоторых объектах воздушная линия переносится в кабель, а на территориях, где нет возможности переноса ЛЭП, энергетики заменяют провод на более современный и безопасный самонесущий изолированный провод СИП. В общей сложности в течение 2018 года энергетики перенесут воздушные линии электропередачи за пределы территорий 275 школ и детских садов общей протяженностью 57 километров.

Реализация программы по переносу энергообъектов с территорий детских учреждений — часть системной работы МРСК Центра и Приволжья по профилактике детского электротравматизма. В период летних каникул энергетики помимо требуемых нормативами работ, произвели дополнительные проверки запирающих устройств подстанций, установку запрещающих знаков и информационных плакатов об опасности поражения электрическим током. Кроме того, сотрудники энергокомпании ведут активную разъяснительную работу по профилактике электротравматизма с населением, в первую очередь с детьми и подростками, рыбаками и хозяевами частных домовладений.