Николай Шульгинов провел встречу с главой Приамурья Василием Орловым

Председатель Правления - Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов провел рабочую встречу с главой Приамурья Василием Орловым. Переговоры прошли на ТЭЦ "Восточная", которая сегодня была введена в эксплуатацию во Владивостоке. Василий Орлов ознакомился с работой станции и дал высокую оценку применяемым на ТЭЦ технологиям и установленному оборудованию.

В ходе рабочей встречи руководители обсудили планы дальнейшего развития энергетики в Амурской области. Особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения в Амурской области. Разговор шел о необходимости ускорения перевода потребителей на теплоснабжение от новой Благовещенской ТЭЦ, а так же о целесообразности создания в Благовещенске единой теплоснабжающей организации. Николай Шульгинов проинформировал главу Приамурья о ходе строительства Нижне-Бурейской ГЭС и о перспективных планах развития гидроэнергетики в регионе. Василий Орлов отметил высокий кадровый потенциал и качество работы энергокомпаний РусГидро, осуществляющих деятельность в Амурской области, поблагодарил руководство РусГидро за реализацию в области крупных благотворительных социально значимых программ.