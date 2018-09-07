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Модернизация

Николай Шульгинов провел встречу с главой Приамурья Василием Орловым

Николай Шульгинов провел встречу с главой Приамурья Василием Орловым

10 сентября 2018, 15:28
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО

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Председатель Правления - Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов провел рабочую встречу с главой Приамурья Василием Орловым. Переговоры прошли на ТЭЦ "Восточная", которая сегодня была введена в эксплуатацию во Владивостоке. Василий Орлов ознакомился с работой станции и дал высокую оценку применяемым на ТЭЦ технологиям и установленному оборудованию.

В ходе рабочей встречи руководители обсудили планы дальнейшего развития энергетики в Амурской области. Особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения в Амурской области. Разговор шел о необходимости ускорения перевода потребителей на теплоснабжение от новой Благовещенской ТЭЦ, а так же о целесообразности создания в Благовещенске единой теплоснабжающей организации. Николай Шульгинов проинформировал главу Приамурья о ходе строительства Нижне-Бурейской ГЭС и о перспективных планах развития гидроэнергетики в регионе. Василий Орлов отметил высокий кадровый потенциал и качество работы энергокомпаний РусГидро, осуществляющих деятельность в Амурской области, поблагодарил руководство РусГидро за реализацию в области крупных благотворительных социально значимых программ.

Компания: ПАО "РусГидро"

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