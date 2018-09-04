Российские и французские энергетики обсудили перспективы внедрения инновационных технологий в сетях Петроградского района

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") с представителями французской компании Électricité de France (EDF) по вопросам комплексной модернизации распределительной сети 0,4-10 кВ Петроградского района.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области внедрения инновационных технологий. Ключевым вопросом совещания стала комплексная модернизация в части внедрения интеллектуальных сетей в старейшем районе города.

Делегация EDF посетила комплектную трансформаторную подстанцию 35 кВ и трансформаторную подстанцию 6 кВ в Петроградском районе, а также диспетчерский пульт Островного района электрических сетей филиала "Кабельная сеть".

В рамках встречи специалисты обменялись опытом и наработками в части реализации совместного пилотного проекта по внедрению цифровизации сетей Петроградского района.

Визит прошел в рамках заключенного в январе 2017 года между ПАО "Россети" и EDF Меморандума о взаимопонимании.