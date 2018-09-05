Смоленскэнерго в первом полугодии присоединило к сетям ряд предприятий АПК

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за первое полугодие 2018 года обеспечил технологическое присоединение трех объектов агропромышленного комплекса Смоленской области.

В рамках договоров технологического присоединения специалистами филиала было выполнено присоединение к сетям МРСК Центра фермы крупного рогатого скота ООО "Брянская мясная компания" в Починковском районе мощностью 80 кВт и сельхозяйственных построек ООО "Колос" в Гагаринском районе мощностью 150 кВт.

Также в этот период были завершены работы по увеличению мощности для племенной фермы ООО "Смоленское поле" в Починковском районе. В рамках договора энергетики хозспособом построили 12 м воздушной линии 10 кВ и смонтировали разъединитель 10 кВ (увеличение мощности на 210 кВт).

Все объекты подключены по третьей категории надежности.

Реализация проектов по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов агропромышленного комплекса энергетики выполняют в рамках подписанного в сентябре 2014 года соглашения между Смоленскэнерго и Администрацией Смоленской области. Предмет соглашения - объединение усилий и сотрудничество сторон в целях поддержки сельскохозяйственных предприятий.