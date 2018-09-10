Строительство башни в "Москва-Сити" продлено до конца 2020 года

Строительство башни в "Москва-Сити" продлено до 2020 г., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась продлить срок реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса по адресу: ММДЦ "Москва-Сити", участок №17-18 (ЦАО)", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, срок исполнения обязательств по возведению комплекса (бывшая башня "Россия") общей площадью 357 тыс. кв. м продлен до 31 декабря 2020 г. без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций.

"Москва"