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Инвестиции (проекты)

В Армении планируют открыть новый завод по производству сахара

В Армении планируют открыть новый завод по производству сахара

10 сентября 2018, 17:01
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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Армения намерена упразднить монополии, в стране откроется новый завод по производству сахара, сказал в понедельник журналистам министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

"Мы уже ведем переговоры с потенциальным инвестором и осуществляем шаги по открытию нового завода по производству сахара в стране", - сказал Минасян.

Он отметил, что это позволит сломить сформировавшиеся в стране монополии и открыть доступ для производства конкурентной продукции.

В данном контексте он отметил, что государство также готовит законодательные изменения, которые затронут разделение оптовой и розничной торговли, особенно по социально чувствительным товарным группам.

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