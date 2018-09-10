Вертолетный центр оперативной медицины построят в Нижегородской области

АО "Русские вертолетные системы" выиграло конкурс на предоставление услуг санитарной авиации в Нижегородской области. Для выполнения этой задачи компания планирует создать в регионе вертолетный центр оперативной медицины, сообщается на сайте компании.

"РВС" реализует комплексные решения в сфере вертолетной индустрии: готовит летно-технический состав, занимается проектированием, строительством и эксплуатацией инфраструктуры, техническим обслуживанием техники. В рамках этих компетенций компания намерена построить ангарный комплекс, обеспечить круглогодичное базирование вертолетной техники и ее обслуживание, а также модернизировать существующие в регионе вертолетные площадки.

"РВС" предоставляет услуги санитарной авиации в Южном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах, работала в Нижегородской области в период проведения Чемпионата мира по футболу. Парк компании укомплектован отечественными вертолетами "Ансат".

МК