Взаимодействие России и Бахрейна будет продолжено в рамках ключевых российских мероприятий

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати.

Участники обсудили перспективы российско-бахрейнского сотрудничества на форумном треке. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся возможных форматов участия Бахрейна в мероприятиях второго Евразийского женского форума (ЕЖФ-2018), Российской энергетической недели (РЭН-2018) и Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"Российско-бахрейнские отношения продолжат поступательно развиваться по всем направлениям, сохраняя и усиливая традиционно сложившиеся прочные связи между нашими странами. Будем рады, если ключевые деловые форумы России будут способствовать дальнейшему усилению двустороннего полноформатного сотрудничества", – отметил в своем приветствии советник Президента РФ Антон Кобяков.

Посол Ахмед Аль-Саати в свою очередь добавил, что Бахрейн заинтересован в сотрудничестве с Россией в самых различных областях. Он отметил, что представительная бахрейнская делегация примет участие в Евразийском женском форуме в сентябре и Российской энергетической неделе в октябре 2018 года. Также ожидается активное участие представителей официальных и деловых кругов стран Персидского залива в ПМЭФ-2019.

"Эти дискуссионные площадки полезны для проведения переговоров", – сказал посол.

Стороны обсудили возможность участия принца Королевства Бахрейн Насир Бин Хамада Аль-Халифы в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (6–8 июня 2019 г.).

На встрече была достигнута договоренность о проведении экономического форума с участием представителей ТПП Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и субъектов Российской Федерации в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи (14–15 февраля 2019 г.).

Особое внимание уделялось и обсуждению организационных вопросов, связанных с проведением Дней Российской Федерации в Королевстве Бахрейн. Идея организации события возникла в ходе Петербургского международного экономического форума. Мероприятие проводится в целях содействия развитию двухсторонних отношений и станет своего рода презентацией России с ее самобытной историей и культурой представителям стран арабского мира. Было отмечено, что наиболее благоприятное время для проведения мероприятия – октябрь-ноябрь 2019 года. Обсуждалась предварительная программа Дней России в Бахрейне и план подготовки.