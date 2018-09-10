Запущена первая в Туркмении парогазовая электростанция

Первую в Туркмении парогазовую электростанцию комбинированного цикла запустили в субботу в Марыйском велаяте на юго-востоке страны.

Электростанцию мощностью 1574 МВт построила турецкая компания Calik Energy, а техническое оснащение провела американская компания General Electric. Источник в туркменском минэнерго сообщил, что стоимость электростанции составляет 1,2 миллиарда долларов США.

Как сказал на церемонии открытия электростанции президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, эта уникальная, не имеющая аналогов в центрально-азиатском регионе электростанция позволит, помимо обеспечения нужд внутреннего рынка, нарастить экспорт энергии в соседние страны на 3 миллиарда кВт/ч в год.

На церемонии президенту Туркменистана были вручены сертификаты "Экологическая безопасность" (Американский фонд здоровой экологии), "Высокотехнологичная электростанция" (Федеративный технологический институт Швейцарии) и "За устойчивость и эффективность" (Институт энергии Max Plank).

Электростанция комбинированного цикла относится к инженерно-техническим разработкам нового поколения и, по мнению специалистов, является одной из лучших в этой серии.

На электростанции установлено четыре газовые турбины 9 FA мощностью 263,5 МВт каждая и две паровые турбины мощностью 260 МВТ каждая. При комбинированном парогазовом цикле газы, образующиеся в результате горения топлива, приводят в действие газовую турбину, затем поступают в паровой котел-утилизатор, нагревают воду, превращая ее в пар, который под высоким давлением вращает паровую турбину. Таким образом, вырабатывается дополнительное количество электроэнергии. Парогазовые электростанции привлекательны и в экологическом плане, так как на единицу выработанной энергии значительно снижается количество выбросов в атмосферу продуктов сгорания.

ПРАЙМ