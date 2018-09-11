Дзержинские тепловые сети приступили к заключительному этапу реконструкции тепломагисталей города

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" (ДТС) приступили к завершающему этапу реализации масштабных проектов технического перевооружения тепловых магистралей.

7 сентября ход проведения работ проинспектировали директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов и глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Крупнейшим проектом инвестиционной программы ДТС этого года является реконструкция участка магистральной теплотрассы от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 132И стоимостью 54 млн рублей (с НДС). Работы ведутся на улице Петрищева. Проект предусматривает замену 1276 метров трубопровода Ду 500 мм (в однотрубном исчислении).

Другой проект, по увеличению пропускной способности магистральной теплотрассы реализуется на участке у тепловой камеры ТК-133 А в районе городского центра занятости (проспект Циолковского). Замена трубопровода Ду 500 мм. на трубы Ду 700 мм обеспечит возможность подключения новых потребителей. Стоимость проекта составляет 7 млн рублей.

Как рассказал Александр Фролов, для замены компания использует современные трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать возможные повреждения. Кроме того, трубы в ППУ-изоляции долговечнее традиционных – расчетный срок службы строящихся теплотрасс составляет 30 лет. Основные мероприятия, необходимые для пуска тепла в домах потребителей, будут завершены до начала отопительного сезона, оставшаяся часть работ на прохождение осенне-зимнего периода не повлияет.

Всего на инвестиционные мероприятия компании на тепловых сетях Дзержинска в 2018 году будет направлено 186,9 млн рублей (с НДС). Две трети из этой суммы (124,6 млн. рублей с НДС) составляют инвестиции в рамках концессионного соглашения по управлению "Т Плюс" теплосетевыми активами Дзержинска, заключенного на 30-летний срок в 1 января 2018 года.

По данной программе в текущем году производится замена ветхих внутриквартальных сетей отопления и ГВС общей протяженностью более 2 км и стоимостью 58,2 млн рублей. Кроме того, выполняются проекты по организации индикативного онлайн учета тепловой энергии и по автоматизации восьми центральных тепловых пунктов, которые не были автоматизированы ранее.

"Проекты, которые реализует "Т Плюс" в Дзержинске, направлены на развитие системы централизованного теплоснабжения. Они позволят надежно пройти предстоящий осенне-зимний период, повысить энергетическую эффективность и качество услуг теплоснабжения в городе", – сказал Александр Фролов.

"Значительное количество устаревших сетей, в том числе и тепловых – серьезная проблема Дзержинска. Механизм концессия позволяет компании целевым образом вкладывать крупные средства в их модернизацию. Мы видим, что работы ведутся действительно масштабные, и проходят они в соответствии с графиком. Это позволяет рассчитывать на успешный старт отопительного сезона", – в свою очередь отметил Виктор Нестеров.