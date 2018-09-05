Энергетики филиала "Владимирэнерго" продолжают активную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода

В производственном отделении "Гусевские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подводят промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.

За 8 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 235,2 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 35 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка 369,8 га трасс ВЛ.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, расположенных в городе Гусь-Хрустальный. Кроме того, капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ "Кварц" качественно улучшит электроснабжение населения и социально значимых объектов города и района, а также крупных предприятий стекольной промышленности.

Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт 241,6 километров воздушных линий электропередачи различных классов напряжения и 40 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить 374,3 га трасс воздушных ЛЭП.

Своевременное и полное выполнение специалистами филиала "Владимирэнерго" мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.