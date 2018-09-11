Филиал "Кировэнерго" проводит реконструкцию 38 километров линий электропередачи в Оричевском районе Кировской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" проводит реконструкцию 38 километров линии электропередачи 10 киловольт, запитанных от подстанции "Нижнеивкино" (Оричевский район Кировской области). Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. В результате воздушная линия электропередачи будет выстроена заново, при этом традиционный неизолированный провод энергетики заменят на СИП – самонесущий изолированный провод.

"Этот вид провода имеет ряд преимуществ, - рассказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Кировэнерго" Алексей Терешков, - как видно из названия, СИП сам по себе уже заключен в изоляцию. Это позволяет исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании, зимой на них образуется меньше гололеда. При строительстве воздушных линий с СИП снижается ширина просеки".

В результате выполнения данных мероприятий вырастет надежность электроснабжения села Адышево Оричевского района Кировской области с населением более 1400 человек, одной из важнейших здравниц региона – ООО "Санатория "Колос", Детского оздоровительного лагеря "Березка", а также ряда объектов, относящихся к сельхозпредприятиям СПКХ "Искра" и ООО "Агрофирма "Адышево".

В целом выполнение инвестиционной программы 2018 года идет строго по плану. Всего за прошедший период 2018 года "Кировэнерго" обеспечил строительство и реконструкцию более 50 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввели 6,4 МВА трансформаторной мощности. Эти работы направлены на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей, а также на повышение надежности электроснабжения.

