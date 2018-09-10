Резидент ТОР "Надеждинская" приступил к строительству уникального для Приморья оптово-распределительного центра

Компания "ОРЦ "Приморье" приступила к строительству межрегионального оптово-распределительного центра "Приморский", предназначенного для хранения, распределения и организации сбыта продовольственной продукции. Проект, инвестиции в который составят более одного миллиарда рублей, реализуется по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Введенное в первом квартале 2019 года предприятие обеспечит создание 194 рабочих мест.

В настоящее время на территории опережающего развития "Надеждинская" резидент ведет подготовительные работы на земельном участке. К монтажу зданий планирует приступить в ноябре.

"Строительство будет осуществляться в три этапа, общая сумма по всем этапам составит более 4,3 млрд рублей, при этом будет создано 420 рабочих мест. В 2019 будет запущена первая очередь проекта, - говорит генеральный директор ООО "ОРЦ "Приморье" Евгений Колдин. - Статус резидента ТОР позволил нам решить вопросы по использованию земельного участка и получить доступ к необходимой для проекта инженерной инфраструктуре. Мы работаем в рамках требований программы Министерства сельского хозяйства РФ по созданию федеральной сети ОРЦ в целях повышения уровня продовольственной безопасности и обеспеченности населения Приморского края качественной отечественной сельхозпродукцией. Содействие Корпорации развития Дальнего Востока во взаимодействии с федеральными структурами считаем крайне важным".

Не имеющий аналогов в Приморском крае оптово-распределительный центр будет состоять из комплекса мультитемпературных складов и других функциональных объектов предназначенных для хранения, подработки, предпродажной подготовки плодоовощной, мясомолочной и рыбной продукции, а также зон опта и розницы. Здесь же будут находиться торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок, зоны таможенного и фитосанитарного контроля.

"Каждый инвестиционный проект в зависимости от стадии подготовки с момента обращения потенциального инвестора в Корпорацию сопровождается индивидуально. Уже на этапе рассмотрения заявки инвестору помогает персональный менеджер, который в дальнейшем, после получения статуса резидента сопровождает проект, - отмечает генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов. - Для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, таможенная процедура свободной таможенной зоны, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка".

Напомним, ТОР "Надеждинская" - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На данной территории опережающего развития на сегодняшний день зарегистрированы 43 резидента с проектами на сумму 30,2 млрд рублей и планами создать 4388 новых рабочих мест.