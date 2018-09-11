Росморпорт и контейнерный терминал "Пасифик Лоджистик" подписали соглашение о строительстве проходного канала в бухте Золотой Рог во Владивостоке

Соглашение между ФГУП "Росморпорт" и компанией "Пасифик Лоджистик", подразумевающее реализацию инвестиционного проекта стоимостью более 1 млрд руб. по строительству проходного канала и удлинение причала в центральной бухте порта Владивосток, подписано 11 сентября 2018 года во время IV Восточного экономического форума, передает корреспондент ИАА "ПортНьюс". Соглашение подписали генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев и генеральный директор компании "Пасифик Лоджистик" Валерий Местулов.

Как рассказал корреспонденту ИАА "ПортНьюс" Валерий Местулов, соглашение подразумевает инвестиции со стороны ФГУП "Росморпорт" в размере 1 млрд руб. в строительство проходного канала в восточной части акватории бухты Золотой Рог.

Проект подразумевает значительный объем дноуглубительных работ. Реконструкция причального сооружения будет произведена за счет собственных средств контейнерного терминала, обслуживающего автопроизводителей, входящих в группу компаний "Соллерс" во Владивостоке и Воронеже. Основная задача проекта – обеспечение бесперебойной работы производства. В первую очередь проект ориентирован на сданный в эксплуатацию 10 сентября 2018 года завод по производству двигателей Mazda.

"Нынешние проходные возможности не позволяют принять прогнозируемый поток комплектующих, а также обеспечить вывоз готовой продукции на экспорт", - уточнил руководитель терминала. По его словам, сегодня проект находится на стадии разработки декларации о намерениях, которая прошла все предварительные согласования, а в течение двух недель "Пасифик Лоджистик" обязуется подготовить техническое задание.

Андрей Лаврищев уточнил, что строительство проходного канала будет проведено в два этапа. До конца 2019 года будет выполнено проектирование. Первый этап строительства пройдет в 2020 году, второй этап – по необходимости и по согласованию с "Пасифик Лоджистик" - в 2021 году. Как отметил собеседник, после реализации проекта предполагается увеличение объема грузооборота терминала до 200 тыс. TEUs в год, при этом по расчетам данный объем не превысит возможности внутригородской железнодорожной ветки.

"Пасифик Лоджистик" владеет морским контейнерным терминалом во Владивостоке мощностью 200 тыс. TEUs и емкостью хранения 5 тыс. TEUs, имеет собственные подъездные пути, является стратегическим партнером группы СОЛЛЕРС.

ИАА "ПортНьюс"