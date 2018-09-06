Трансформаторная подстанция и новая линия электропередачи появятся в Бамуте

В селении Бамут Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудниками АО "Чеченэнерго" (управляемое Общество МРСК Северного Кавказа, входит в группу компаний "Россети") завершаются работы по вводу в строй новой линии электропередачи.

На отрезке от селения Бамут до границы с соседней Ингушетией вот уже неделю трудится электромонтажная бригада Ачхой-Мартановских РЭС. Проверить ход и качество работ на место выехал заместитель управляющего директора АО "Чеченэнерго" Хасан Эдиев.

- Руководителем оперштаба Адамом Делимхановым нам были даны две недели на монтаж линии вдоль новой асфальтированной дороги, соединяющей Чечню с Ингушетией. Мы справляемся с объемом работ с опережением графика. Задействовано порядка 100 специалистов и десятки единиц спецтехники. Ответственный за этот участок работы – Саид Макаев, начальник Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго", - говорит Хасан Эдиев.

Энергетики установили 100 опор 0,4 кВ. Высота каждой стойки 11 метров, расстояние между ними - 35 м. Общая протяженность линии составляет порядка 3,5 км. Работы по установке нового энергоузла и линии ЛЭП позволят повысить надежность электроснабжения абонентов района, поднять на более качественный уровень обслуживание потребителей электроэнергии.



- Так как установка опор ЛЭП требует наличия спецоборудования, на месте задействована бурильно-крановая техника. После бурения скважины с помощью автокрана устанавливаются опоры, происходит их закрепление в грунте. Нами также проведена объемная работа и по очистке трассы ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Местность предгорная, и природа щедро одарила эту зону зелеными насаждениями. А еще нам предстоит установить трансформаторную подстанцию и протянуть линию электропередачи, - объясняет главный инженер Ачхой-Мартановских распредсетей Джабраил Керимов.

Процесс установки опор нелегкий и трудоемкий. Однако энергетики не сетуют и с удовлетворением отмечают, что теперь проблемы электроснабжения у жителей Бамута будут решены, а значит, они не напрасно все преодолели.