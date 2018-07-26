В Ростове-на-Дону стартовал открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО "Россети" методике WorldSkills

На набережной Дона в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония открытия корпоративного Чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" ПАО "Россети" по методике WorldSkills. Состязания пройдут на базе ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") и завершатся 14 сентября.

Соревнования такого уровня на донской земле проходят впервые. WorldSkills – крупнейшее состязание профессионалов, в котором принимают участие молодые рабочие, студенты университетов и колледжей. В Ростове-на-Дону за звание лучших будут бороться представители МРСК Юга, МРСК Волги, МРСК Северного Кавказа и РН-Няганьнефтегаз.

Обращаясь к участникам соревнования, заместитель генерального директора МРСК Юга Павел Гончаров отметил: "Сегодня, когда начинается новая эпоха российской энергетики, её активная цифровизация, все мы понимаем, как важно, чтобы в нашей сфере работали настоящие профессионалы. Современный уровень развития производства предъявляет высокие требования к квалификации наших работников. Немаловажными для нас остаются постоянное распространение передового опыта и повышение престижа профессии энергетика".

Участники Чемпионата будут соревноваться в трех компетенциях: "Эксплуатация кабельных линий электропередачи", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" и "Интеллектуальная система учета электроэнергии".

Победителям чемпионата по каждой из профессиональных компетенций предстоит защищать честь своих компаний на всероссийском этапе WorldSkills Hi-Tech-2018 в Екатеринбурге в конце октября.

Лучшие из лучших – победители национальных чемпионатов – встретятся в августе 2019 года на Мировом чемпионате "WorldSkills" в Казани.