Александр Новак принял участие в переговорах Президента Владимира Путина с Премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном

Министр энергетики Российской Федерации принял участие в двусторонних переговорах с Премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном. Переговоры прошли на площадке Восточного экономического форума.

Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров Александр Новак подчеркнул, что энергетическое взаимодействие двух стран демонстрирует поступательное развитие. Основное сотрудничество происходит в нефтегазовой и угольной сферах.

"Мы наблюдаем положительную динамику экспорта энергоресурсов из России в Корею. В период с января по июнь 2018 г. поставки нефтепродуктов увеличились на 900 тыс. тонн, а поставки СПГ - на 500 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2017 г. Показатели экспорта нефти и угля также держатся на высоком уровне и в период с января по июнь 2018 г. составили 5,3 и 12,8 млн тонн соответственно", - сказал глава Минэнерго.

Министр добавил, что значительные возможности существуют в расширении кооперации в электроэнергетике. Перспективные проекты есть в нефтегазовой отрасли по линии ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть".