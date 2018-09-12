 
Подписаться на новости
Контракты

ФСК "Лидер" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на севере Москвы в 2022 г.

ФСК Лидер планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на севере Москвы в 2022 г.

12 сентября 2018, 16:33
Рубрика: Контракты
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

Обсудить на форуме

213 просмотров

ФСК "Лидер" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на севере Москвы в I квартале 2022 г., сообщила журналистам директор проектов ФСК "Лидер" Ольга Косенкова.

"Рады сообщить о старте нового проекта - жилого комплекса "Рихард". Комплекс с авторской архитектурой от бюро "Атриум" появится в Северном административном округе Москвы в Хорошевском районе", - сказала О.Косенкова.

По данным пресс-службы, новый комплекс будет расположен на ул. Зорге в Северном административном округе Москвы. Объем инвестиций в проект составит 7,7 млрд руб., строительство объекта начнется до конца года, плановый срок завершения - I квартал 2022 г. В состав комплекса войдут два дома (восемь и 28 этажей), рассчитан ЖК будет на 802 квартиры общей площадью 47,8 тыс. кв м. Паркинг рассчитан на 338 мест.

"Москва"

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
РусГидро и Фонд ДВФУ оснащают лаборатории Университета оборудованием
Китайцы перестроят Китай-город
В Первоуральске на освещение улицы Ватутина потратят 4,7 миллиона рублей
В Азербайджане предлагается до 2030г построить на Абшероне электростанцию мощностью 1 тыс. Мегаватт
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно