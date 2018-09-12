ФСК "Лидер" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на севере Москвы в 2022 г.

ФСК "Лидер" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на севере Москвы в I квартале 2022 г., сообщила журналистам директор проектов ФСК "Лидер" Ольга Косенкова.

"Рады сообщить о старте нового проекта - жилого комплекса "Рихард". Комплекс с авторской архитектурой от бюро "Атриум" появится в Северном административном округе Москвы в Хорошевском районе", - сказала О.Косенкова.

По данным пресс-службы, новый комплекс будет расположен на ул. Зорге в Северном административном округе Москвы. Объем инвестиций в проект составит 7,7 млрд руб., строительство объекта начнется до конца года, плановый срок завершения - I квартал 2022 г. В состав комплекса войдут два дома (восемь и 28 этажей), рассчитан ЖК будет на 802 квартиры общей площадью 47,8 тыс. кв м. Паркинг рассчитан на 338 мест.

"Москва"