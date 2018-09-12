Новым ТЭС в Крыму грозят штрафы

Как сообщает “Ъ”, ООО "ВО "Технопромэкспорт"" (ТПЭ, подконтролен "Ростеху") может быть оштрафован за задержку с поставкой мощности первых блоков Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Блоки почти готовы к вводу, их запуск планировался на 1 сентября, но ТПЭ не завершил все проверки, а местное "Крымэнерго" не получило одобрения Ростехнадзора на новые сети. В итоге ТПЭ просит "Совет рынка" отсрочить выплату штрафов за отсутствие мощности новых ТЭС на оптовом рынке. По оценкам аналитиков, это может обойтись инвестору в сумму около 100 млн руб. в месяц.

Подконтрольный "Ростеху" ТПЭ просит наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) отсрочить штрафы за непоставку мощности первых двух блоков по 235 МВт Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму (копия письма главы ТПЭ Сергея Топор-Гилки есть у “Ъ”). Набсовет рассмотрит вопрос 20 сентября.

За срыв сроков ввода положен штраф до 25% от плановой платы за мощность. Разрешена отсрочка ввода на год по просьбе инвестора, можно также доказать, что непоставка произошла из-за внешних причин. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, штраф для двух ТЭС может достигать 100 млн руб. в месяц. Кроме того, по правилам предоставления бюджетных субсидий (государство дало 25 млрд руб.) за каждый день просрочки запуска ТПЭ должен платить пени 2 млн руб. За нарушение сроков проектирования и строительства неустойка может достигать 300 тыс. руб. за день.

Блоки должны были начать поставку с 1 сентября. Но только 7 сентября на Таврической ТЭС завершились испытания первого блока, эта процедура предшествует аттестации и вводу. 4 сентября замглавы Минэнерго Андрей Черезов заявлял, что оба блока будут введены в октябре.

ТПЭ надо возвращать инвестиции в 71 млрд руб. (из них 46 млрд руб.— кредиты) через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка. Исходно ТЭС собирались ввести в 2017 году, но из-за проблем с поставкой газовых турбин (Siemens не могла продать их в Крым, и запрет ТПЭ пришлось обойти через перепродажу) запуск перенесли на 2018 год. Ввода первых блоков ожидали к 19 мая, вторых — до 18 июня. Но из-за задержек уже с началом функционирования инфраструктуры для ТЭС Минэнерго перенесло ввод первых блоков на 1 сентября. Ввод второй очереди на Балаклавской ТЭС запланирован на 1 октября, на Таврической — на 1 ноября.

В ТПЭ считают, что ответственность за отсрочку сейчас лежит на электросетевом ГУП "Крымэнерго", следует из документов к заседанию набсовета. Там указано, что сети не смогли в сроки завершить техприсоединение (ТП) обеих ТЭС. Сергей Топор-Гилка ссылается на ответ "Крымэнерго": ГУП сообщил ТПЭ, что работы по ТП завершены, документы направлены в Ростехнадзор, но есть замечания, которые не позволяют ввести сети в эксплуатацию. В ТПЭ “Ъ” заявили, что технологическая готовность первой очереди станций — 100%, блок на Таврической ТЭС запущен в штатном режиме, вышел в сеть, отработал на полной мощности 80 часов и прошел испытания. Первый блок Балаклавской ТЭС в минувшие выходные также был синхронизирован с сетью и с утра понедельника вышел на полную мощность в рамках испытаний. Сейчас завершаются проверки и решаются вопросы с документальным оформлением объектов, заявили в ТПЭ. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что "выйти из тестового режима в рабочий" невозможно до документального оформления сетей.

В "Крымэнерго" пообещали ответить на запрос “Ъ” в течение семи дней. В Минтопэнерго Крыма сослались на то, что ТЭС — федеральные проекты, и перенаправили “Ъ” в Минэнерго РФ, где от комментариев отказались. В аппарате главы Крыма Сергея Аксенова “Ъ” не ответили.

Но есть и еще одно препятствие к тому, чтобы ТПЭ начал получать полную плату с энергорынка. Компания вновь просит набсовет "Совета рынка" формально зачесть аттестацию всего оборудования на момент ввода. Но тогда еще не будет завершено тестирование автоматических регуляторов возбуждения генераторов, это, по оценке ТПЭ, займет еще девять месяцев (“Ъ” рассказывал о проблеме 29 мая). По сути, компания просит не признавать оборудование неаттестованным (объем поставки неаттестованной мощности считается равным нулю), и тогда потребители начнут платить ТПЭ в полном объеме. В документах инвестор отмечает, что сроки нужно продлить из-за предельных значений нагрузки Кубань—Крым, "неуправляемой" зеленой генерации на полуострове и неравномерности потребления. В "Совете рынка" “Ъ” пояснили, что вопрос об аттестации набсовет рассмотрел 24 июля, потребовав его дополнительной проработки.

Коммерсант