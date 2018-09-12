Республика Саха (Якутия) и АО "ДВЭУК" построят до 2024 года новую ЛЭП "Сунтар – Нюрба"

12 сентября Республика Саха (Якутия), АО "ДВЭУК" и АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" на площадке четвертого Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов в Якутии.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин и генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Петр Алексеев.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 110 кВ "Сунтар – Нюрба" (в габаритах 220 кВ). Предварительная стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей, срок реализации – 2024 год.

Данный проект имеет высокую хозяйственно-экономическую и социальную значимость для Вилюйской группы улусов. В настоящее время на участке "Сунтар – Нюрба" эксплуатируется аварийная линия электропередачи на деревянных опорах, которая полностью исчерпала свою пропускную способность. Строительство новой ВЛ протяженность 160 км позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива до 5 тыс. тонн в год.

Айсен Николаевотметил, что качественное и бесперебойное электроснабжение населения и промышленных объектов Якутии является одним из приоритетных направлений деятельности руководства республики. "Высокий износ существующей линий электропередачи, невозможность подключения новых потребителей и высокая аварийность электросетей требует скорейшего решения проблемы. Мы понимаем, что строительство только одной линии электропередачи будет недостаточно. Нам предстоит реконструировать имеющиеся электроподстанции, а также предусмотреть строительство новых высоковольтных линий в направлении Вилюйска с целью дальнейшего развития энергетики и обеспечения энергобезопасности Вилюйской группы улусов", – рассказал врио Главы Якутии.

"Основным источником финансирования проекта станут амортизационные отчисления Дальневосточной энергетической управляющей компании по энергетическим объектам, расположенным в Республике Саха (Якутия). Принцип нашей работы состоит в том, что те средства, которые мы зарабатываем на определенной территории, будь то Якутия, Колыма или Приморье, мы на этой территории и тратим – направляем их на развитие энергетической инфраструктуры. Это правильный подход, который приветствуется и региональными властями", – сообщил Дмитрий Селютин.

По словам Петра Алексеева, реализация проекта стартует в переходный период отнесения изолированных энергорайонов Якутии в Единую национальную электрическую сеть России (ЕНЭС). В этой связи заинтересованным сторонам нужно сделать все, чтобы механизм вхождения в ЕНЭС не препятствовал, а способствовал реализации проекта. Это произойдет в том случае, если будет выстроен конструктивный диалог с оператором ЕНЭС в части заключения договора по использованию энергообъектов республики, который позволит аккумулировать источники для строительства ВЛ 110 кВ "Сунтар – Нюрба" и реализации других проектов развития энергетики Якутии.