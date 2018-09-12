Сделано в России. Корреспонденты RusCable посетили столичную выставку Импортозамещение

Александр Дементьев, специальный корреспондент RusCable.Ru, известный аудитории портала по многочисленным репортажам с производств, и сотрудник отдела по работе с клиентами Сергей Мичкин побывали на выставке "Импортозамещение", которая проходит в эти дни в столичном Крокус-Экспо. Интерес наших сотрудников представляли компании – экспоненты. Кто пришел на выставку и зачем.

Уже четыре года подряд при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпромторга России в начале осени проходит международная специализированная выставка "Импортозамещение". Она помогает российским компаниям в продвижении высококачественных и конкурентоспособных товаров и услуг, а гостям в понимании на каком уровне находится отечественное производство.

Экспозиция и деловая программа 4-й международной специализированной выставки "Импортозамещение" должна продемонстрировать результаты работы по реализации одноименной всероссийской программы, обозначенной Президентом РФ в послании Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года. На первой выставке по импортозамещению доминировала пищевая промышленность. Сегодня правят IT-технологии. В этом году на 8 000 кв. м экспозиции более 250 компаний из России (Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Вологодской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Самарской, Омской, Иркутской областей, республик Ингушетия, Марий-Эл, Удмуртия, Крым и др.) демонстрируют лучшие образцы высококачественных товаров из самых разных областей промышленности:

машиностроение;

металлургия;

топливно-энергетический комплекс;

информационные технологии;

легкая промышленность;

наука;

медицина и фармацевтика;

агропромышленный комплекс;

пищевая промышленность;

подготовка кадров и многих других.

Участие в выставке принимают крупные производственные предприятия: "Ростех", "АВТОРОС" и пр. В этом году корпорация "Ростех" объединит порядка 20 компаний сферы современных технологических разработок. Успешные образцы продукции и услуги региональных производителей продемонстрируют коллективные стенды, в числе которых масштабная экспозиция Московского Экспортного Центра "Сделано в Москве" (более 16 столичных брендов!). Большой интерес вызывают работы по развитию российского программного обеспечения на коллективном стенде Ассоциации разработчиков программного продукта (АРПП) "Отечественный Софт", объединяющего более 20 компаний в этой области. Кроме того, представлены разработки ВУЗов (МАДИ, РУДН, Московского Политеха) и научно-исследовательских институтов.



Что здесь делают кабельщики? Об этом мы спросили у представителя ГК "Москабельмет" Танчулпан Мухтаровой, ведущего бренд-менеджера компании:



"Мы впервые на этой выставке, как участники, и опыт работы на коллективном стенде Правительства города Москвы для нас новый. Для нас участие, безусловно, почетное, потому что мы единственное предприятие, которое представляет промышленный потенциал столицы России здесь, от кабельной промышленности. Сразу хочется отметить и поблагодарить наших партнеров за организацию коллективного стенда. Экспозиция очень грамотно продумана: не только красиво и функционально устроена, в единой стилистике, но включает работу отдельного направления MachMaking. Это организация деловых встречи и мероприятий для участников коллективного стенда. Это очень удобно.

Для нас это участие очень важное. Импортозамещение – это правительственная программа, направленная на демонстрацию потенциала производителей России. Мы производим кабели. Кабели не обычные. Мы единственные, кто производит транспонированные провода и надо отдельно сказать, что локализация отечественных материалов в транспонированных проводах 94 %. На этой экспозиции мы сделали большой акцент на инновационном кабеле ТЭВОКС. Слоган "Цена ниже – характеристики лучше" не является голословным заявлением. Локализация отечественного сырья в нашем продукте 85%, в то время как аналоги, которые обеспечивают те же технические параметры – это кабели СПЭ и ЭПР доля содержания отечественных материалов – 60%.Мы утверждаем – стоимость нашей продукции находится в меньшей импортозависимости.

Если говорить о выставке в целом и о ее посетителях, то да, соглашусь, публика разношерстная. В этом есть плюс – мы имеем возможность пообщаться с гораздо большим кругом потребителей. Выстроить новые цепочки коммуникаций. Приехали целые делегаций из различных городов России, регионов и республик, из стран СНГ. Были представители Башнефть, Роснефть, Сибур. Здесь безусловно есть наши клиенты, множество компаний строительной сферы. По итогам второго дня – нам нравится атмосфера и качество гостей. Посмотрим, что принесет завтрашний день".

Действительно, по данным официального сайта площадки значительную часть экспозиции в 2018 году занимают коллективные экспозиции регионов России. На них представлены предприятия, организации и ведомства, занимающиеся разработкой/производством/внедрением импортозамещающей продукции. В 2017 году площадку посетили 10 000 человек. Смотрите наш фотообзор о оставайтесь в курсе главных событий отрасли.