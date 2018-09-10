Смоленские энергетики оценили преимущества работы с современными СИП

В Смоленске в августе состоялся двухдневный обучающий семинар для мастеров и главных инженеров всех районов электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Семинар был посвящен методам строительства и эксплуатации воздушных линий электропередачи.

Мероприятие состояло из теоретической и практической частей. Смоленские энергетики ознакомились с техническими решениями для проектирования и эксплуатации воздушных линий (ВЛ), с применением самонесущего изолированного провода (СИП) и алюминиевого провода со стальной жилой (АС) для ВЛ 0,4 - 110 кВ, совместно с арматурой для СИП. Теоретическая часть проходила на базе Смоленского района электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" и включала изучение номенклатуры различного типа линейной арматуры для воздушных линий электропередачи низкого и среднего напряжения и приспособлений для проведения монтажных работ с СИП.

Во время практических работ на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" была реализована раскатка СИП 0,4кВ и их анкерное и промежуточное крепление на опорах, выполнены абонентские ответвления и соединения СИП в пролете. Энергетики получили возможность самостоятельно произвести ряд операций по монтажу воздушных линий электропередачи и на практике оценить преимущества предлагаемых решений.

По итогам семинара, всем участникам было вручено свидетельство о прохождении обучения.