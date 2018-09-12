Южному Уралу выделят 113 млн на строительство объектов ТБО

Челябинской области из федерального бюджета выделят 113 млн рублей на строительство новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе главы региона.

Такое решение принято, благодаря работе региона в 2018 году по созданию новой системы обращения с отходами. Как сказал губернатор Борис Дубровский, Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора. "Наш регион стал единственным, который уже приступил к освоению выделенных федеральных средств", – подчеркнул глава области.

Кроме этого, по решению Бориса Дубровского из областного бюджета на создание новой системы было выделено 26 млн рублей. Как пояснил министр экологии области Сергей Лихачев, эти средства пошли на строительство в городах Сатки и Трехгорный двух мусоросортировочных комплексов общей мощностью 90 тыс. тонн в год. Такие же комплексы строятся в Карабаше и Снежинске.

На федеральные деньги власти области планируют в 2019 году возвести мусоросортировочные комплексы в Аше и Усть-Катаве, построить в области установки по утилизации отходов, а также мусороперегрузочные станции.

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