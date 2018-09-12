В Украине в 2019 году на ремонт дорог выделят 56 млрд. гривен

Кабинет Министров Украины в проекте госбюджета на 2019 год заложил 56 млрд. грн. (~138 млрд. руб.) на ремонт дорог. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает пресс-служба Кабмина.

"Следующий год - на дорожное строительство будет выделено 56 млрд. грн. На местные дороги выделяем 17 млрд грн. И я требую, чтобы за каждую гривну отчитывались перед гражданами", - сказал Гройсман.

Также в Кабмине сообщили, что в 2018 году на дорожные работы выделили 47 млрд. грн., из них 11,5 млрд. грн. были направлены на местные и коммунальные дороги.

AUTO-Consulting