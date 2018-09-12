В Азербайджане предлагается до 2030г построить на Абшероне электростанцию мощностью 1 тыс. Мегаватт

В Азербайджане на Абшеронском полуострове предлагается до 2030 года построить как минимум одну электростанцию мощностью 1 тыс. Мегаватт, отмечается в сообщении Минэнерго.

"В Минэнерго состоялась презентация отчета "Производство и потребление электроэнергии в Азербайджане: ретроспективный взгляд, анализ, прогнозы и предложения". Цель подготовки отчета – определение потребностей в электроэнергии до 2030 года", - отмечается в сообщении ведомства.

Отчет подготовлен с привлечением местных и иностранных экспертов.

Согласно документу, до 2030 года предлагается провести модернизацию действующих электростанций, ввести в строй новые генерирующие мощности. Кроме этого, будут приостановлены электростанции, у которых истек срок эксплуатации.

"Для увеличения генерирующих мощностей планируется привлечение частного сектора к строительству новых станций. В отчет включены предложения по строительству на Абшеронском полуострове или ближайших районах 1-2 станции мощностью 1 тыс. Мегаватт, улучшение инфраструктуры для передачи электроэнергии, восстановление существующих блоков электростанций, использование резервов для обеспечения стабильного энергоснабжения метрополитена", - подчеркивается в пресс-релизе.

По итогам презентации, принято решение конечный вариант отчета обсудить с представителями других госорганов на уровне совместной рабочей группы.

Интерфакс