В Перми будут открыты 7 новых детских садов и 9 школ

В администрации города состоялось обсуждение проектов муниципальных программ функционально-целевого блока "Социальная сфера" на период 2019-2023 годов.

На заседании круглого стола начальник городского департамента образования Людмила Серикова рассказала о планируемых результатах реализации муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций Перми". Она подчеркнула, что в период с 2019 года по 2022 год на территории города появятся еще 7 дошкольных образовательных учреждений, общее количество мест в них составит 1835.

Также в плановом периоде до 2023 года свои двери для 8601 ребенка откроют 9 образовательных учреждений в разных районах города, в том числе обновленные после реконструкции здания школы №93 и гимназии №17. Кроме того, капитальный ремонт проведут в 12 детсадах и школах. Будут реконструированы детско-юношеский центр им. Василия Соломина и ледовая арена "Здоровье" в 2019 и 2020 годах соответственно.

Кроме того, планируется ежегодная организация отдыха около 10 тысяч детей в лагерях досуга и отдыха и лагерях палаточного типа.

Председатель комитета по физической культуре и спорту презентовал проект муниципальной программы, направленный на развитие сферы в 2019-2023 годах. Согласно документу, доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, от общей численности населения города возрастет с 39% до 52%. В результате реализации программы планируется строительство спортивной базы "Летающий лыжник", приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, расположенного на улице Транспортная, 7, строительство плавательного бассейна на Гашкова, 20а и строительство физкультурно-спортивного центра на Веденеева, 25.

Кроме того, ежегодно будут обустраиваться 6 спортивных площадок.

Муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города в срок до 20 октября.

Пермский Обозреватель