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Контракты

В Первоуральске на освещение улицы Ватутина потратят 4,7 миллиона рублей

В Первоуральске на освещение улицы Ватутина потратят 4,7 миллиона рублей

12 сентября 2018, 16:47
Рубрика: Контракты
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

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В рамках масштабного ремонта дорог в Первоуральске на ул. Ватутина проводится реконструкция освещения. Общая стоимость работ составит 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что на всём участке работ — по чётной стороне ул. Ватутина протяжённостью 1,3 тыс. метров будут установлены 47 новых опор освещения. Силовой кабель пройдёт под землёй. Установка опор завершится до 16 сентября 2018 года.

На сегодняшний день подрядная организация "Территория связи" приступила к замене старых бетонных столбов на оцинкованные. Помимо этого на смену лампам накаливания и ртутным моделям (ДРЛ) приходят натриевые (ДНаТ).

"Световой поток новых ламп увеличится в два раза, при этом они потребляют меньше электроэнергии – если раньше использовались лампы мощностью 300-400 Вт, то сейчас в два раза меньше", – говорит энергетик "Городского хозяйства" Дмитрий Криницын.

Напомним, накануне спецкомиссия проинспектировала ремонт первоуральских дорог на улицах: Металлургов, Медиков, Папанинцев и Ватутина. Все работы на данных объектах должны завершиться уже к 1 октября.

Облгазета

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