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Модернизация

В Саранске завершен ремонт тепломагистрали по проспекту Ленина

В Саранске завершен ремонт тепломагистрали по проспекту Ленина

12 сентября 2018, 15:37
Рубрика: Модернизация
Метки: Т ПЛЮС

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АО "СаранскТеплоТранс" завершил ремонт тепломагистрали по центральной улице столицы Мордовии – проспекту Ленина. Энергетики обновили более полукилометра труб, направив на эти цели более 10 млн рублей.

Работы проводились в рамках реализации федеральной программы "Re: Конструкция", целью которой является повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Особое внимание в рамках программы "Re: Конструкция" уделяется благоустройству после завершения ремонтных работ на тепловых сетях, а также соблюдению стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков. Вместо старого трубопровода на проспекте Ленина смонтированы новые сети в ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля, которая в случае необходимости позволит точно определить место появления дефекта и оперативно его устранить. Также заменены строительные конструкции канала и тепловых камер. Срок службы обновленных коммуникаций рассчитан на более чем 30 лет.

"Помимо замены тепломагистрали, на месте проведения ремонта проводится благоустройство: восстановление дорожного покрытия, тротуара и зеленой зоны. Стоимость всех работ составила 10,117 млн рублей", - отметил технический директор АО "СаранскТеплоТранс" Дмитрий Воробьев.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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